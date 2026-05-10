Premio Strega 2026 a Veroli: dodici voci per un unico dialogo tra letteratura e comunità

Dodici libri, voci diverse e un unico spazio attraversato dalle storie: il Premio Strega 2026 è approdato a Veroli trasformando il Chiostro di Sant’Agostino in un luogo di incontro tra letteratura, visioni e presente. Grande partecipazione, ieri sera, per la tappa verolana della dozzina finalista del più importante riconoscimento letterario italiano, nell’anno dell’80° anniversario del Premio Strega. A Veroli sono stati presenti Maria Attanasio, Mauro Covacich, Teresa Ciabatti, Michele Mari, Matteo Nucci, Nadeesha Uyangoda, Christian Raimo ed Elena Rui, protagonisti della dozzina finalista del Premio Strega 2026. Gli autori, accompagnati dai moderatori Paolo Sellari e Roberta Zaffi Borgetti, hanno dato vita a un dialogo capace di attraversare temi, sensibilità e prospettive differenti, restituendo una panoramica sui linguaggi contemporanei e sulle domande che abitano il nostro tempo. “Per molto tempo territori come il nostro sono rimasti lontani dai grandi percorsi culturali del Paese. Oggi, invece, stanno entrando sempre di più dentro questi spazi attraverso un lavoro continuo fatto di iniziative, visione e partecipazione. La presenza del Premio Strega a Veroli racconta anche questo: un territorio che diventa parte attiva di un percorso culturale ampio e contemporaneo, trasformando la propria storia in una vocazione capace di generare incontri, idee e nuove possibilità”, così la Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Francesca Cerquozzi. La chiusura della serata è stata affidata al Sindaco Germano Caperna che ha sottolineato: “I libri finalisti di quest’anno raccontano storie diverse ma attraversate da domande che finiscono per toccare ogni comunità: il rapporto con la memoria, le trasformazioni dei legami, la ricerca continua di un equilibrio tra ciò che cambia e ciò che rimane. È anche in questo che la letteratura conserva il suo valore più autentico: dare forma a esperienze e sensibilità capaci di diventare patrimonio condiviso, aiutando una comunità a interrogare il presente attraverso le inquietudini e i passaggi del nostro tempo. Il Premio ne è una metafora, come questa tappa che ha portato dentro la nostra Città un patrimonio culturale partito da un piccolo centro e che da 80 anni appartiene a tutto il nostro Paese. Un momento in cui attraverso la letteratura ascoltiamo e ci prendiamo cura dei nostri cittadini.”.