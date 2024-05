Provincia di Frosinone – Come ogni anno è indetto il Premio Quadrifoglio Verde 2024 di Fare Verde Provincia di Frosinone APS. Verrà premiata la foto che rappresenta il territorio comunale dove è meglio curato il decoro urbano in un comune della provincia di Frosinone. Il premio Quadrifoglio Verde sarà assegnato dai Cttadini della Provincia di Frosinone che voteranno il foto contest su facebook o tramite messaggio di posta elettronica su fareverdefrosinoneprovincia@gmail.com . Il termine ultimo per inviare le foto è il giorno 20 giugno 2024 . Le foto possono essere inviate anche al 393 551 0005 . Si voterà fino al 14 Agosto 2024 alle ore 23.59. Il primo classificato al fotocontest riceverà un premio di €100 ,oo in buoni acquisto green . Verranno pubblicate al massimo due foto per ogni territorio Comunale ad insindacabile giudizio del Direttivo di Fare Verde Provincia di Frosinone. Il premio speciale di Fare Verde Provincia di Frosinone APS è destinato alla foto che avrà come raffigurazione un’azione che favorisce l’alimentazione e il benessere delle api. Buon concorso e buon ambiente a tutti.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS

COMUNICATO STAMPA