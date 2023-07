Premio QUADRIFOGLIO VERDE 2023 per il decoro urbano e lo sviluppo sostenibile

Fare Verde Provincia di Frosinone ogni estate indice il concorso per assegnare il QUADRIFOGLIO VERDE all’Ente Comune che risulterà tra i più virtuosi per il decoro urbano e per lo sviluppo sostenibile nella provincia di Frosinone. Fare Verde dice SÌ al decoro Urbano e NO al degrado. .

Il Dott. Marco Belli Dirigente Nazionale di Fare Verde: ” E’ il momento di credere fermamente nelle nuove generazioni per farle diventare artefici di un’autentica rivoluzione culturale per arrivare alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Le nuove generazioni devono e possono operare per il bene comune ed è a loro che si deve trasmettere il senso della vita come progetto virtuoso, che restituisca benefici al territorio e lasci una traccia positiva del loro passaggio nel mondo”.

Creare la coscienza di Cittadinanza socialmente attiva anche nel riconoscere i virtuosismi con il “mi piace” sul nostro photocontest per indicare la foto che rappresenta una parte del territorio provinciale dove il decoro urbano primeggia o dove sono in corso azioni importanti per lo sviluppo sostenibile.

Dal 14.7.2023 al 30 luglio 2023 potranno essere inviate ,da chiunque, le foto nei messaggi della pagina facebook di Fare Verde Provincia di Frosinone o sul numero whatsapp 3935510005.

Dal giorno 1 Agosto 2023 fino alle ore 24.00 del 14 Agosto 2023 ,chiunque potrà mettere il suo “mi piace” su una foto che riterrà più consona al tema del concorso. Fare Verde Provincia di Frosinone non pubblicherà le foto che non sono coerenti con il decoro urbano e con lo sviluppo sostenibile.

Il giorno 15 Agosto la foto che vincerà il photocontest sul network Facebook riceverà 100 euro in buoni per l’acquisto di prodotti eco sostenibili e una confezione di miele biologico in linea con il progetto “Aiutiamo le Api “ di Fare Verde.

All’ente Comune che avrà la foto con più “mi piace” sarà assegnato l’ambito riconoscimento “ Quadrifoglio Verde” di Fare Verde Provincia di Frosinone. Uno specifico attestato di merito sarà conferito all’azienda che cura l’igiene urbana nel Comune che risulterà primo al photocontest.

La bella Area Verde del Comune di Aquino (FR).

