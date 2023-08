“Premio Provincia Creativa” –Violante Placido ospite d’onore a Sora

Venerdì 18 agosto 2023, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, Violante Placido è stata ospite per il format “La Ciociaria incontra” che ha fatto tappa a Sora. L’evento, che rientra nel programma dell’Estate Sorana 2023, era patrocinato dal Comune di Sora, dalla Provincia di Frosinone e dalla Regione Lazio.

L’attrice ha ricevuto il premio “Provincia Creativa“ a cura dell’Amministrazione Provinciale nell’ambito di una serata nella quale cinema, musica e arte si sono incontrati e fusi.

Il Sindaco Luca Di Stefano, la Vice Sindaca Maria Paola Gemmiti, il Consigliere provinciale delegato alla cultura Luigi Vacana, dopo avere portato i loro saluti, hanno omaggiato l’attrice con una bellissima tela, frutto della performance di live painting a cura della pittrice Paola Fontana.

Violante Placido, nel corso dell’intervista condotta dalla giornalista Ilaria Paolisso, si è raccontata alla platea in maniera spontanea, ripercorrendo la sua brillante carriera e raccontandosi sia come donna che come professionista.

Al termine ha regalato al pubblico una delicata e coinvolgente interpretazione dal vivo del suo brano “Femme fatale”.

Ad impreziosire l’evento lo spettacolo “Donna Musica”, il racconto di cantautrici ed interpreti leggendarie della canzone italiana, grazie ad interviste ricreate ad hoc dall’attore e scrittore Simone Ignagni. In scena Nicoletta Evangelista, pianista e voce, Giuseppe Mongi, batteria, Gianmarco Santesarti, basso/contrabasso, Gloria Trapani, voce e Stefano Spallotta alla chitarra.

Il progetto “Donna Musica” è nato circa un anno fa, grazie all’intuizione e alla magistrale Direzione Artistica del M° Katia Sacchetti.

