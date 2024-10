Premio Pino e Amilcare Mattei, pubblicato il bando di gara «Progetto importante per ricordare due straordinari imprenditori del marmo»

Pubblicato questa mattina il bando di gara dell’ottava edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei. Un progetto nato nel 2014 a seguito della tragica scomparsa dei due imprenditori del distretto del marmo.Per questa ottava edizione sono stati confermati due percorsi di gara: Premio al merito destinato ai laureati dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Potranno partecipare sia i laureati magistrali che triennali con tesi di laurea incentrate sul tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il secondo circuito di gara è il Premio speciale al racconto destinato ai ragazzi delle classi seconde e terze delle scuole medie che dovranno fotografare nel loro racconto il tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale con particolare riguardo alla blue e green economy.«Nel 2014, nell’immediatezza di quei tragici avvenimenti, ritenni fondamentale creare un progetto per non dimenticare due imprenditori che, grazie anche alla loro opera, hanno permesso al distretto del marmo di diventare un’eccellenza mondiale – ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio prof. Raffaele Trequattrini – Per questa ottava edizione abbiamo scelto di affrontare un tema importante: la sostenibilità. Un tema che potrà essere affrontato e declinato sotto diverse sfaccettature, la sostenibilità economica, sociale e ambientale. La scelta è stata dettata da due ragioni, la prima è che si tratta di un tema di forte attualità su cui tutte le istituzioni, a ogni livello, sono chiamate a interrogarsi e a lavorare con progettualità specifiche. La seconda motivazione è dettata dalla volontà di omaggiare Pino e Amilcare Mattei che erano molto attenti proprio su queste tematiche. Nel 2014, prima di quei tragici avvenimenti, si stava lavorando a stretto contatto con l’allora Cosilam per promuovere iniziative di sostenibilità a sostegno dell’ambiente e delle attività imprenditoriali. Temi su cui loro erano particolarmente impegnati partecipando attivamente a numerose riunioni con la Cooperativa dei cavatori e le amministrazioni locali».Il Commissario Trequattrini annuncia anche un nuovo progetto per ampliare ulteriormente il Premio Mattei: «Stiamo lavorando sulla realizzazione di un nuovo circuito di gara, assolutamente innovativo, che presenteremo nelle prossime settimane e che permetterà di premiare le giovani eccellenze del nostro territorio».L’ottava edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei è realizzata con il supporto di: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Comune di Coreno Ausonio, Comune di Castelforte, Unindustria, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Ecoliri, Autoeuropa, Marmi Zola, Gpr Marmi e Cooperativa Cavatori Coreno.

foto archivio