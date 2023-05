Premio personalità isolane, “espressione dell’immagine eccellente del nostro territorio”: commenta Gianluca Quadrini

Ad Isola del Liri, presso l’Auditorium di New Orleans, si è svolta, lo scorso sabato, la premiazione delle personalità isolane che ha visto tra o premiati illustri nomi della cultura. In rappresentanza della Provincia di Frosinone, era presente Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale che in una nota si complimenta con i premiati e afferma – “una manifestazione bellissima che mette in evidenza, ancora una volta, l’immagine positiva del nostro territorio. Complimenti agli organizzatori che attraverso questa iniziativa diffondono l’importanza della cultura. Con l’occasione faccio i miei complimenti , oltre che a tutti i premiati, anche alla Preside, Rossella Pozzuoli, di Arpino, ricevere questo importante premio significa essere una vera eccellenza e orgoglio per la nostra città e tutto il territorio.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA