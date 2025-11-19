Premio Nazionale “Don Paolo Capobianco” – VI Edizione

Il 21 novembre la cerimonia nella Sala Consiliare del Comune di Gaeta: il riconoscimento 2025 ai Cittadini di Lampedusa

Promosso dall’Associazione Terraurunca e dall’Associazione WebProgens, unitamente al Comune di Gaeta, e realizzato con il patrocinio della Camera di Commercio di Frosinone e Latina e dell’Azienda Speciale Informare, il Premio Nazionale “Don Paolo Capobianco” giunge quest’anno alla sua sesta edizione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 21 novembre 2025, alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Gaeta.

Il Premio nasce per onorare la memoria di Don Paolo Capobianco, sacerdote, studioso e instancabile promotore della cultura e dell’identità del Mezzogiorno, e intende valorizzare ogni anno personalità, enti e realtà che si sono distinti per l’impegno civile, culturale e sociale a favore del Mezzogiorno.

Per l’edizione 2025 il riconoscimento sarà conferito ai Cittadini di Lampedusa, simbolo di umanità e accoglienza, per la testimonianza quotidiana di solidarietà e di rispetto della dignità umana che l’isola offre al mondo intero, in prima linea nell’emergenza migratoria e nella difesa dei valori universali dell’accoglienza e della convivenza civile.

Ritireranno il Premio il Sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, e il Presidente del Consiglio Comunale, Giacomo Emanuele Mercurio.

Nel corso della cerimonia sarà inoltre consegnato il Premio Don Paolo Capobianco alla carriera al pittore Normanno Soscia, per il percorso artistico e umano che ha contribuito a raccontare, con sensibilità e passione, la luce, i luoghi e le identità del Sud.

Prenderanno parte alla cerimonia, il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese, il giornalista e scrittore Gigi di Fiore, Presidente della giuria, ed i vicepresidenti Daniele Elpidio Iadicicco e Alberto Simione. Negli anni precedenti il Premio Nazionale “Don Paolo Capobianco” è stato assegnato, tra gli altri, a Don Maurizio Patriciello, al Procuratore Nicola Gratteri e al giornalista de Le Iene Giulio Golia, figure che con il loro esempio hanno saputo incarnare lo spirito autentico del Mezzogiorno: coraggio, legalità, impegno civile e memoria.

La cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento e riflessione sui valori di accoglienza, memoria e impegno civile che hanno ispirato la figura di Don Paolo Capobianco e che continuano a guidare lo spirito del Premio.

Luogo: Sala Consiliare, Comune di Gaeta

Data e ora: Venerdì 21 novembre 2025 – ore 11.30