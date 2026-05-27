Premio Mattei a Cassino, Ciacciarelli: “La presenza di Rocca conferma la vicinanza al territorio”

“Con grande soddisfazione e senso di appartenenza territoriale ho preso parte alla cerimonia di proclamazione dei vincitori del Premio Pino e Amilcare Mattei presso l’aula magna dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale.

Questa importante ricorrenza, arrivata ormai alla sua XI edizione, mira a valorizzare i giovani talenti del nostro territorio, promuovendo una rete istituzionale idonea a promuovere e a garantire la dovuta vicinanza ed il corretto sostegno a tutti coloro che si contraddistinguono per intraprendenza e capacità.

Quest’anno una particolare importanza è stata riposta al tema del bullismo e del cyberbullismo, una problematica che, purtroppo, si sta affermando fra i più giovani, traducendosi, spesso, in tragedie irreversibili.

È fondamentale far emergere delle riflessioni sul tema, partendo, appunto, dal punto di vista dei nostri ragazzi, cercando di comprendere le principali ragioni del malessere diffuso nella società.

La presenza del Presidente Rocca in occasione di questa importante proclamazione conferma la forte vicinanza istituzionale al nostro territorio ed ai suoi giovani talenti, confermando la volontà di tutelare e di essere vicino anche alle zone più periferiche della nostra Regione che necessitano, proprio per tale ragione, di maggior sostengo.

Ringrazio il Presidente Francesco Rocca, il Presidente del Consorzio industriale Raffaele Trequattrini ed il Magnifico Rettore Marco Dell’Isola per aver dimostrato, nuovamente, la volontà di far crescere e di far affermare i talenti del nostro territorio.”

Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.