Premio Impresa 2025, la Camera di Commercio Frosinone Latina lancia il bando “Raccontaci la tua impresa”

Valorizzare il talento, la capacità innovativa, l’internazionalizzazione e la solidità delle imprese del territorio: nasce con questo obiettivo il Premio Impresa 2025 – “Raccontaci la tua impresa”, promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina attraverso l’Azienda Speciale Informare, con l’assistenza tecnica dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Il bando rappresenta un importante riconoscimento per le imprese delle province di Frosinone e Latina che, grazie al loro lavoro, contribuiscono allo sviluppo innovativo, sostenibile e internazionale del territorio e al tempo stesso valorizzano i valori storici della cultura d’impresa.

Quattro le categorie del premio

Premio Start-up: per imprese costituite da non oltre 3 anni, con progetti innovativi nei settori della sostenibilità, inclusione sociale, manifattura 4.0, servizi e commercio, turismo, nuovi modelli di business, hi-tech e agrifood;

Premio Innovazione: per aziende in grado di accrescere il proprio vantaggio competitivo attraverso innovazioni di prodotto, di processo, organizzative o strategiche, con impatto positivo sul territorio;

Premio Internazionalizzazione: riservato a imprese che abbiano aperto nuovi mercati esteri o sviluppato pratiche di eccellenza nell'export e nei servizi internazionali;

Premio Impresa Longeva e Continuità generazionale d'Impresa: dedicato ad aziende con data di inizio attività anteriore al 31 dicembre 1975 che abbiano dimostrato capacità di tramandare nel tempo i valori imprenditoriali.

“Con il Premio Impresa 2025 vogliamo raccontare le storie di chi fa impresa sul nostro territorio e dare loro il giusto riconoscimento: imprese giovani e dinamiche, realtà innovative, aziende storiche che sono punto di riferimento per le comunità. Come per le passate edizioni, vogliamo far conoscere esempi virtuosi del fare impresa, realtà con un forte radicamento sul territorio e con storie di successo che rappresentano un patrimonio economico e sociale da valorizzare. Testimonianze che possono innescare un processo di contaminazione positiva, da stimolo per altre imprese che intendano puntare all’eccellenza” – dichiara Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina.

“È un riconoscimento che punta a premiare non solo i risultati economici, ma anche i valori, la visione e il contributo che le imprese danno allo sviluppo sostenibile e alla competitività delle province di Frosinone e Latina. L’obiettivo è quello di esaltare i valori della cultura d’impresa nelle varie categorie. Con questa nuova edizione del Premio Impresa rafforziamo la vicinanza del sistema camerale al mondo imprenditoriale” – aggiunge Vincenzo Di Lucia, Consigliere camerale e Vice Presidente Vicario CdA di Informare.

Chi può partecipare

Possono candidarsi tutte le imprese attive e iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Frosinone Latina, in regola con il pagamento del diritto annuale. Ogni azienda può concorrere a più categorie (con modalità indicate nel regolamento) e la partecipazione è totalmente gratuita.

Come candidarsi

Le candidature vanno presentate entro il 30 settembre 2025, inviando il modulo di partecipazione (scaricabile dal sito www.informare.camcom.it) via email all’indirizzo: premioimpresa@informare.camcom.it.

Le domande saranno valutate da commissioni apposite che analizzeranno l’impatto dell’impresa sullo sviluppo economico e sociale del territorio, la qualità e originalità dei progetti presentati e, per le categorie specifiche, gli aspetti di innovazione, internazionalizzazione o continuità generazionale.

I vincitori riceveranno un premio simbolico creato appositamente per l’iniziativa e godranno di una ampia visibilità attraverso i canali di comunicazione istituzionali della Camera di Commercio.