Premio Il Segnalibro, presente il sindaco di Fumone, Campoli: “Un evento che mette al centro i giovani”

Il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, ha partecipato venerdi a Roma, presso la sala conferenze Giovanni Paolo Secondo nell’istituto San Pietro, alla nona edizione del premio Il Segnalibro promossa tra gli altri dalla Banca popolare del Frusinate e da Rita Padovano presidente dell’associazione culturale ‘progetto Arkès’.

“Desidero ringraziare – spiega Campoli – la presidente Rita Padovano e la Banca popolare del Frusinate per l’invito al prestigioso premio Premio Il Segnalibro, quest’anno dedicato al tema ‘L’edificio battesimale in Italia nel periodo Paleocristiano’. Una esperienza molto importante in un evento che mette al centro i giovani, il loro futuro, le prospettive di crescita delle nuove generazioni. Rinnovo, come già fatto di persona, i miei complimenti agli organizzatori per questo appuntamento ancora una volta di assoluto successo”.

COMUNICATO STAMPA