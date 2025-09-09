“Premio giornalistico TG Poste 2025”, Poste Italiane cerca giovani talenti giornalisti nel frusinate

Candidature aperte fino al 30 settembre tramite il sito dedicato premiotgposte.posteitaliane.it

I vincitori potranno vivere un’esperienza professionale nell’Area Comunicazione dell’azienda.

All’autore del servizio giornalistico più votato dalla giuria dei Direttori dei giornali nazionali e locali andrà una borsa di studio per un percorso formativo di eccellenza.

Per la seconda edizione dell’iniziativa “Premio giornalistico TG Poste 2025”, Poste Italiane cerca talenti dell’informazione anche in provincia di Frosinone con l’obiettivo di valorizzare giovani talenti del giornalismo capaci di utilizzare tecniche e linguaggi narrativi innovativi.

Il concorso si rivolge a giovani giornalisti under 30: studenti delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti, professionisti e pubblicisti già iscritti all’albo, che abbiano pubblicato almeno dieci prodotti giornalistici nell’ultimo anno.

È possibile candidarsi fino al 30 settembre 2025 direttamente sul sito interamente dedicato all’indirizzo premiotgposte.posteitaliane.it.

Per partecipare occorre realizzare un breve video di presentazione e un servizio giornalistico inedito per carta stampata o testate web, telegiornale o contenuto informativo video per i social media che – ispirandosi anche a fatti di cronaca e attualità – tratti argomenti attinenti ai principali settori nei quali opera Poste Italiane come Innovazione, trasformazione digitale, Economia sostenibile, territori, progetto Polis, Corrispondenza, pacchi, e-commerce.

I tre vincitori, uno per categoria, selezionati da una giuria tecnica, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza professionale nell’area Comunicazione di Poste Italiane. Sarà poi la giuria di eccellenza, formata dai direttori delle più importanti testate giornalistiche italiane, nazionali e locali, a scegliere il vincitore del Premio TG Poste 2025, che riceverà una borsa di studio per frequentare un corso di alta formazione giornalistica all’estero.

Il TG Poste è il telegiornale quotidiano di Poste Italiane, trasmesso in diretta ogni giorno alle 12, negli uffici postali e online. Un progetto editoriale che racconta l’attualità economica, politica e culturale italiana e internazionale, con un focus sulle attività dell’azienda.