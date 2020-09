Con una cerimonia svoltasi nella Sala Consiliare del Comune di Fiuggi Pino Pelloni, Felice Vinci, Luciana Ascarelli, Antimo Della Valle, il Vice Sindaco di Fiuggi Marilena Tucciarelli, il Presidente di Confcommercio Fiuggi Maria Vittoria Necci e Maurizio Zambardi, vincitore della passata edizione, hanno proclamato i vincitori della XI edizione del Premio FiuggiStoria-Lazio Meridionale e Terre di Confine 2020. Il riconoscimento è andato a Pier Giorgio Monti, Francesco Arcese, Aldo Cagnacci, Rocco Cassandri e Mauro Martini, per il libro “Storie di Ceprano” (Il Passo di Ceprano Edizioni), ex aequo con Vincenzo Faustinella per il libro “Perché andate facendo tutto questo?” (Centro Studi Storici Lazio Meridionale SEMATA).

Gli autori Monti, Arcese, Cagnacci, Cassandri e Martini e l’Associazione Cappella Ferroviaria Pio IX, con “Il Passo di Ceprano Edizioni”, esprimono immensa gratitudine agli organizzatori, alla Giuria del Premio ed alla città di Fiuggi per il riconoscimento e per la calorosa accoglienza.

Dopo il Premio Fregellae 2016 consegnato agli autori di “Immaginando Ceprano” (Edizioni del Museo Archeologico di Fregellae, 2014), ecco dunque il Premio FiuggiStoria 2020 agli autori di “Storie di Ceprano”, primo volume edito da “Il Passo di Ceprano Edizioni”, che prosegue l’importante lavoro di ricerca storica sulla città, già iniziato nel ‘600 dall’illustre scrittore Antonio Vitagliano e proseguito sino ai nostri giorni con le opere di Giovanni Colasanti, Roberto Iacovacci, Francesco Nalli e Maria Teresa Gizzi.

Non possiamo tacere il gradito ricordo di Pino Pelloni dell’amico cepranese Antonio Spinosa, giornalista e scrittore, anzi “narratore di storia” come si definiva lui stesso.

Gli autori e l’Associazione vogliono rinnovare i ringraziamenti alla Società Fraschetti SpA, all’Amministrazione del Comune di Ceprano ed al Museo Archeologico di Fregellae “Amedeo Maiuri” per il sostegno ed il patrocinio della pubblicazione, ai presentatori del libro Giuseppe Monsagrati e Filippo Coarelli, allo staff della grafica ed impaginazione composto da Goffredo Todini e Francesca Marconi, a Cecilia Corvi, per il prezioso aiuto nella comunicazione dell’Associazione, alle tante persone ed istituzioni che hanno aiutato nelle ricerche e che hanno messo a disposizione degli autori materiali inediti per la maggior parte.

COMUNICATO STAMPA A FIRMA DI Aldo Cagnacci Associazione Culturale Cappella Ferroviaria Pio IX Presidente