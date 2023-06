“Premio fedeltà al lavoro e progresso economico”, Acampora a Caserta: “Eccellenze produttive motore trainante della nostra economia”

Il Presidente di SiCamera, Camera di Commercio Frosinone Latina e Assonautica Italiana ha presenziato alla cerimonia di consegna delle onorificenze con il Presidente di Unioncamere Andrea Prete e il suo vice Tommaso De Simone, presidente della CCIAA Caserta

“La mia presenza alla cerimonia di consegna del ‘Premio fedeltà al lavoro e progresso economico’, istituto dalla Camera di Commercio di Caserta, è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ringrazio l’amico Presidente dell’Ente e Vicepresidente di Unioncamere, Tommaso De Simone, per aver voluto la mia partecipazione a quella che reputo un’iniziativa lungimirante, giunta alla sua XXXVIII edizione. La premiazione è stata l’occasione per rimarcare, ancora una volta, la collaborazione e la piena unità d’intenti tra la nostra Camera di Commercio e quella di Caserta che vantano una contiguità territoriale di assoluta rilevanza” – Così il Presidente di SiCamera, CCIAA Frosinone Latina e Assonautica Italiana, Giovanni Acampora, a margine dell’evento, moderato da Nunzia De Girolamo, che ha visto la presenza di autorità civili e militari, oltre che dei premiati.

“Ringrazio il Presidente di Unionacamere, Andrea Prete, sempre al fianco del sistema camerale in ogni sua iniziativa. Per l’area vasta Frosinone Latina, storicamente vicina al territorio di Caserta – perché facente parte dell’Alta Terra di Lavoro che, dal 1818 fino alla data dell’abolizione nel 1927, ebbe proprio Caserta come capoluogo – condividere iniziative da mettere a terra per la crescita e lo sviluppo di territori che molto hanno in comune, dalle origini ad oggi, significa guardare all’opulenza di quella “Campania Felix” che anticamente era apprezzata in tutta Europa per le sue produzioni agroalimentari e non solo ma, soprattutto, per la laboriosità dei suoi abitanti. Caratteristiche ed eccellenze che ci contraddistinguono ancora oggi”. – Ha proseguito Acampora.

“È da iniziative come quella voluta dalla CCIAA di Caserta che possiamo e dobbiamo ripartire, lavorando in stretta sinergia, con l’obiettivo di premiare le nostre realtà vincenti, mettendole a sistema per promuovere quelle produzioni di qualità, invidiate in tutto il mondo, che, insieme alle bellezze dei nostri territori, alla loro storia, alle loro tradizioni, possono essere il vero motore trainante della nostra economia”. Ha concluso il Presidente Acampora.

COMUNICATO STAMPA