Premio di Poesia europeo 2022, Società Dante Alighieri Comitato di Arpino APS: “Oltre 200 partecipazioni”

Chiusa la prima fase del Premio di Poesia europeo 2022 bandito dal Comitato di Arpino APS della Società Dante Alighieri, le oltre 200 partecipazioni anonime sono state consegnate ai Membri della Commissione giudicatrice presieduta dal preside prof. Luigi Gulia. Inizia cosi il secondo momento, quello della valutazione e giudizio che dovrebbe essere noto per la fine del mese di febbraio, cui seguirà quello delle comunicazioni ai vincitori e degni di menzione speciale e quello della premiazione nel mese di aprile.

“Le oltre 200 partecipazioni ci hanno sorpreso. È stata ampiamente superata la soglia delle 140 adesioni delle edizioni precedenti. Oltre le partecipazioni estere quelle italiane sono pervenute da ben 11 Regioni. Siamo tutti soddisfatti per questo risultato in un periodo di grande confusione dovuta alla pandemia in atto ed in qualche caso all’incerta divulgazione del bando nelle scuole.

Ora speriamo di poter organizzare nel mese di aprile una cerimonia di premiazione in presenza; una festa di giovani che vogliamo riportare a Palazzo Boncompagni dopo due edizioni svolte da remoto. Un ringraziamenti ai Membri della Commissione giudicatrice, alle Scuole partecipanti ed ai Comitati Dante che hanno contribuito alla divulgazione del bando. Attendiamo i risultati che saranno pubblicati sulla nostra pagina facebook ed inviati, come da bando, alla Sede centrale. Un ringraziamento particolare alla Città di Arpino, al Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone”, alla Fondazione “Umberto Mastroianni che hanno concesso il patrocinio gratuito. Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Rossella Chiusaroli, presidente della XV Comunità montana, oltre al patrocinio ha comunicato la concessione del 1° premio”.

Prof. Enrico Quadrini Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Arpino APS