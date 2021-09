Premio Coldiretti al Longines Champions Tour

Consegnato oggi il “Premio Coldiretti” al Longines Global Champions Tour di Roma al Circo Massimo, dove si sta svolgendo il prestigioso circuito internazionale di salto ad ostacoli della “Formula 1 dell’equitazione”. In campo i migliori cavalieri del panorama mondiale con 101 atleti coinvolti in rappresentanza di 20 paesi e oltre 200 cavalli. Due le tappe in programma questo mese dal 10 al 12 e dal 16 al 18 settembre. Coldiretti Lazio e Fondazione Campagna Amica hanno voluto unire il loro contributo in sinergia con il Comune di Roma, il Coni e le istituzioni a sostegno del mondo sportivo e sociale. Nella giornata di oggi è stato, infatti, consegnato un premio che prevede oltre 60 bottiglie di Olio Extravergine di Oliva e altri prodotti di qualità, provenienti direttamente dal mercato di Campagna Amica di via San Teodoro al Circo Massimo, ma soprattutto a chilometro zero come mele e carote, destinante ai straordinari esemplari delle più prestigiose razze equine che stanno prendendo parte alla competizione equestre. Un ritorno storico per la “Formula 1” dell’equitazione nell’auspicio che possa dare anche un messaggio di ripartenza e di speranza per Roma e il nostro Paese, anche alla luce dei recenti successi sportivi ottenuto alle Olimpiadi.

comunicato stampa – foto archivio