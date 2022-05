Premio “Città di Saturno” fa tappa ad Alatri con Scarsella e Giubilei

Dopo lo posticipazione a sabato 4 giugno della prima tappa per motivi esterni all’organizzazione, il premio “Città di Saturno” prenderà ufficialmente il via oggi, venerdì 27 maggio, alle ore 17:30, nella splendida cornice della Badia San Sebastiano, situata appena fuori Alatri lungo quella che è rinominata la “Via Benedicti”.

In questa occasione verrà nominato ambasciatore della “Città di Saturno” il calciatore Fabio Scarsella, uno dei trascinatori del Modena neo promosso in Serie B e centrocampista goleador con 14 gol segnati nella stagione appena conclusa. L’atleta alatrense verrà intervistato dal giornalista sportivo Roberto Monforte.

Il tema principale dell’evento, come si evince dal titolo, saranno i borghi d’Italia, luoghi ricchi di storia e tradizione che contengono testimonianze molto antiche di popoli lontanissimi da noi ma che hanno abitato prima di noi questi luoghi magnifici e Alatri ne è un esempio lampante: città importante storicamente già prima di Roma, con un sistema di mura difensive all’avanguardia anche rispetto alle grandi metropoli del passato, che ha attratto studiosi da ogni angolo d’Europa per via della particolarissima forma del complesso megalitico che circonda l’acropoli, la quale riprende quasi esattamente il perimetro della costellazione dei Gemelli e che ha in una delle due porte d’accesso, quella Maggiore, la seconda più grande al mondo nel suo genere dopo quella delle antiche rovine della città mitica di Micene in Grecia.

L’editore e scrittore Giubilei, che Forbes ha inserito tra i 100 giovani under 30 più influenti d’Italia, presenterà il suo libro “Strapaese” che rappresenta un vero e proprio manifesto per tornare alla riscoperta delle radici rurali, delle tradizioni di campagna, delle mille tipicità che caratterizzano la nostra Italia. All’evento interverranno: il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, Daniele Dell’Orco, Segretario Generale di Nazione Futura, Andrea Amata, Consigliere Proivnciale e Responsabile Territoriale di Nazione Futura, Remo Costantini, Carlo Fragomeni, Patrizio Ciangola e l’assessore allo sport Gianni Padovani.

