Premio Città di Saturno a Ferentino con Federico Palmaroli

Nella storica sede della Biblioteca Comunale di Ferentino si è tenuto il terzo dei cinque incontri riservati al “Premio Città di Saturno”, organizzato dall’associazione Nazione Futura e coordinato dal presidente del consiglio provinciale Luca Zaccari, ed il tema principale scelto per l’occasione è stato il rapporto fra libertà e satira.

“Quando si parla di satira ci si affida all’arma incruenta del sorriso, che esorta alla riflessione sui temi importanti della società. La satira misura il benessere della democrazia e attraverso la provocazione, il paradosso, la dissacrazione e l’ironia veicola messaggi che stimolano il pensiero sull’attualità” così si è espresso il consigliere provinciale e responsabile territoriale di Nazione Futura Andrea Amata intervenendo al partecipato evento di Ferentino.

Per entrare nel merito del dibattito e schiarire un po’ le idee dei numerosi presenti, è stato invitato come ospite speciale Federico Palmaroli, autore e creatore de “Le più belle frasi di Osho”, che con le sue immagini di satira politica ha avvicinato molto il mondo istituzionale alle persone e lo ha messo a nudo con battute in lessico romanesco; Federico è stato molto esaustivo spiegando, attraverso alcune delle sue simpaticissime vignette, quali fossero i temi trattati di volta in volta e come sia riuscito a svilupparle. Molto apprezzati il saluto del sindaco della città gigliata, nonché presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo e dell’assessore alla cultura Angelica Schietroma.

A margine dell’incontro è stata consegnata alla famiglia Ludovici una pergamena con il riconoscimento del titolo di “Ambasciatore delle Città di Saturno” al lascito artistico, culturale ma soprattutto umano del maestro Vincenzo Ludovici, il quale ci ha lasciati qualche anno fa provocando un grande vuoto nella comunità ferentinate. L’incontro è stato moderato dal direttore Dario Facci.

COMUNICATO STAMPA