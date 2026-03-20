Premio Cisterna”, consegnati i riconoscimenti

Grande partecipazione venerdì pomeriggio alla cerimonia conclusiva della 19esima edizione del “Premio Cisterna” che ha chiuso la giornata dedicata all’82esimo anniversario dell’Esodo Cisternese.

In un’aula consiliare affollata sono stati consegnati i riconoscimenti ai cittadini che si sono distinti nel campo dell’associazionismo, della cultura, dello sport e delle professioni. Ad aprire gli interventi il sindaco Valentino Mantini il quale, dopo avere ricordato il dramma dell’Esodo Cisternese per tenere viva la consapevolezza di quanto fragile e prezioso sia ciò che le generazioni precedenti hanno conquistato a caro prezzo ha sottolineato «la capacità di rinascita, giorno dopo giorno, dalle macerie grazie all’impegno, tenacia, talento di tanti cittadini. La missione del Premio Cisterna – ha aggiunto – è quella di onorare lo spirito di appartenenza che lega la comunità e la unisce nel voler contribuire al miglioramento della nostra città e della nostra comunità sotto tutti i punti di vista: sociale, culturale, economico». Da parte sua il presidente della Commissione Eugenio Comandini ha sottolineato l’elevato numero di candidature giunte alla segreteria del Premio – una quarantina – e la scelta da parte dei componenti dell’organismo, avvenuta sempre all’unanimità.

I riconoscimenti sono andati alla memoria di Francesco Tudini, medico stimato e figura di riferimento per l’intera comunità, venuto a mancare nel 2017 per il suo profondo senso civico e la competenza al servizio dei cittadini. A ritirare la pergamena la moglie Edda Veronese. Poi è stata la volta dell’Associazione “Presepe a Palazzo” fondata da Orazio Biscossi, Pietro Rolletti e Nadia Biscossi, oggi attiva grazie ad Antonio Buttarelli e Sandro Frezza, ideatrice di un presepe unico nel suo genere allestito all’interno delle grotte di Palazzo Caetani. Premio anche al giovane archeologo Riccardo D’Ascenzi, storico e cultore del mondo antico, per la sua attività di ricerca in ambito universitario, esempio concreto di studio e competenza”. Pergamena anche a Laura Mariottini, docente di Lingua, Traduzione e Linguistica spagnola presso l’università “La Sapienza” di Roma, ha ottenuto il premio quale riconoscimento della sua comprovata professionalità, dell’impegno costante profuso nel coniugare attività accademica, promozione di iniziative culturali e percorsi formativi sul territorio. Il presidente dell’Ordine dei medici nonché ex sindaco Giovanni Cirilli è stato scelto per la sua riconosciuta competenza e quale attento formatore di giovani medici. E’ stata infine premiata Eleonora Ruta, atleta che con i suoi traguardi sportivi raggiunti in competizioni nazionali e internazionali di tiro a volo, ha dimostrato grande talento e determinazione dando così lustro alla città di Cisterna.

La cerimonia, condotta dal giornalista Pasquale Cangianiello, è stata allietata da alcuni intermezzi musicali, con brani scelti quali messaggi di pace in un momento di grandi conflitti, eseguiti dall’Associazione “Allegro con brio” diretta da Valeria Scognamiglio eseguiti dal quintetto composto da Tiziano Segantini, Veronica Valentini, Marianna Minelli, Christ Sode e Samuele Passeri.