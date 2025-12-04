PREMIO CISTERNA 2026. VIA ALLE CANDIDATURE

Sono aperte le candidature da sottoporre all’esame e valutazione della Commissione per l’assegnazione del Premio Cisterna 2026.

Il premio, meramente simbolico, viene conferito a coloro che si sono distinti nei vari settori della società civile, produttiva, culturale, scientifica, sportiva, dell’associazionismo, volontariato, nati e/o residenti a Cisterna o che comunque abbiano dato lustro, prestigio e/o sviluppo alla comunità.

Le domande dovranno essere trasmesse entro la data del 31 dicembre 2025 attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata mail@pec.comune.cisterna.latina.it o consegnate a mano in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo sito in via Zanella, 2, 04012, Cisterna di Latina (LT).

Le candidature pervenute dopo tale termine saranno conservate a cura della Segreteria del Premio e tenute in considerazione per la successiva edizione.

