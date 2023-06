Premio Assarmatori alle Accademie della Marina Mercantile

Premiato il dott. Cesare d’Amico Presidente dell’ITS ACADEMY Fondazione Giovanni Caboto di Gaeta

Si è svolto martedi ,20 Giugno, a Roma l’Annual Meeting Assarmatori. Il Premio Assarmatori è andato quest’anno alle Accademie della Marina Mercantile con la seguente motivazione: “Grazie per il vostro lavoro quotidiano, imprescindibile per formare gli ufficiali che sulle nostre navi, nei mari di tutto il mondo, tengono alta la tradizione marinara dell’Italia”.

Durante la cerimonia il Presidente dell’ITS Academy Fondazione Giovanni Caboto di Gaeta, dott. Cesare d’Amico, insieme ai Presidenti degli altri ITS Mare, ha ricevuto alla presenza del Ministro Matteo Salvini, il “Premio Assarmatori 2023”. Un “Presidente Armatore”. Una qualità più volte sottolineata dal dott. Stefano Messina, Presidente Assarmatori, che ha evidenziato lo straordinario impegno di un armatore come d’Amico che, credendo nel futuro di questo settore, ha deciso di impegnarsi per la nascita e la crescita dell’Accademia a Gaeta.

Il Presidente d’Amico ha ringraziato confermando quanto queste Accademie siano fondamentali e come contribuiscano alla crescita del comparto, concludendo così il suo intervento: “Grazie innanzitutto per questo premio, ma questo va a tutta l’Accademia Caboto e a tutti i giovani. Dal 2012 abbiamo diplomato quasi 400 allievi e tutti hanno trovato il loro posto di lavoro. Se questo è stato possibile lo è stato innanzitutto grazie ai ragazzi, al loro impegno, al loro sacrificio.”

COMUNICATO STAMPA