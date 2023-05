Premiazione del Frosinone Calcio, la sala Michelli si riempie di campioni. Presente anche Gianluca Quadrini

Si è tenuta nella Sala Michelli, del Consiglio Regionale del Lazio la cerimonia di premiazione del Frosinone Calcio a seguito della promozione in serie A. Un evento che ha visto la partecipazione di molte istituzioni, tra cui il Presidente della Regione, Francesco Rocca. Presente anche il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti e i complimenti a tutta squadra da parte del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano e ha sottolineato come l’impegno e la costanza siano le carte vincenti per raggiungere un sogno, in questo caso la serie A – “Mi sono già complimentato con questa grande squadra, che è il Frosinone calcio, ma farlo da vicino è un orgoglio oltre che una grande soddisfazione. Abbiamo l’onore di avere nella nostra provincia dei veri campioni che hanno dimostrato durante tutto l’anno calcistico cosa vuol dire lavorare con impegno, passione e voglia di vincere. Avere un allenatore come il grande Fabio Grosso è stato sicuramente determinate per arrivare a raggiungere il sogno della Serie A. Rinnovo i miei complimenti al Presidente, Maurizio Stirpe e alla Dirigenza tutta. Grazie a loro la nostra provincia raggiunge un traguardo importante, un’opportunità per tutto il territorio e per tutti quei tifosi che riempiranno lo stadio nelle trasferte.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

