Premiati i vincitori del concorso “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”

Grande partecipazione ed entusiasmo, giovedì pomeriggio al Teatro Vittoria, per l’evento conclusivo del concorso creativo “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”, promosso dal Comune di Frosinone e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del Liceo Artistico della città.Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il Sindaco Riccardo Mastrangeli, il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente e alla Mobilità Antonio Scaccia, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Mario Grieco, insieme agli studenti partecipanti, ai docenti, ai dirigenti scolastici e alle famiglie che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso creativo dedicato alla mobilità sostenibile e al futuro della città.L’iniziativa ha coinvolto decine di studenti chiamati a ideare il nome e, per il Liceo Artistico, anche la livrea grafica del nuovo sistema di Bus Rapid Transit, offrendo un contributo originale alla costruzione dell’identità visiva del progetto BRT di Frosinone.Per la Categoria A – “Solo Nome”, sono risultati vincitori:1° classificato “ESSEGLIE’” di Marco Mizzoni (classe 2F – Istituto Comprensivo Frosinone IV);2° classificato “T.E.L.P.” (trasportiamo ecologicamente le persone) di Tommaso Ruscito e Leonardo Grandi (classe 1A – Istituto Comprensivo Frosinone III);3° classificato “DARDO VERDE” di Francesco Dell’Unto (classe 2C – Istituto Comprensivo Frosinone IV).Per la Categoria B – “Nome e Livrea”, questi gli studenti del Liceo Artistico Bragaglia risultati vincitori:1° classificato “FRT” di Silvia Gemma (classe 4C);2° classificato “CIOVA’” di Caterina Saccucci (classe 4C);3° classificato “FRUGO” di Ekaterina Zoli (classe 5C).

“Oggi non stiamo semplicemente premiando un concorso – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – stiamo dicendo che il futuro di Frosinone si costruisce insieme ai nostri ragazzi. Abbiamo scelto di affidare agli studenti il compito di dare un nome e un’identità al nuovo BRT perché questo progetto non rappresenta soltanto un nuovo sistema di trasporto pubblico, ma un cambiamento culturale e una nuova idea di città. Il nome “Essegliè”, scelto dai ragazzi, nasce dal territorio, dalla memoria e dall’identità della nostra comunità, dimostrando come si possa guardare al futuro senza perdere le proprie radici. Il BRT sarà un simbolo della Frosinone che cambia: più moderna, sostenibile, vivibile ed europea. Ma soprattutto sarà il segno di una città che sceglie di coinvolgere i giovani nelle trasformazioni che la riguardano. Le polemiche passeranno, mentre resteranno le opere, le idee e la creatività di questi ragazzi che oggi stanno contribuendo a disegnare il volto della Frosinone di domani”.

“Quello presentato oggi non è soltanto un progetto di trasporto pubblico, ma un’idea di città più moderna, sostenibile e vicina alle esigenze delle persone – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente e alla Mobilità Antonio Scaccia – Coinvolgere i ragazzi nella scelta del nome e dell’identità visiva del BRT ha significato renderli parte attiva di un cambiamento che guarda al futuro. Dai loro lavori sono emersi entusiasmo, attenzione all’ambiente e una visione positiva della mobilità urbana che ci rende particolarmente orgogliosi”.

“Questo concorso ha avuto il merito di trasformare un’infrastruttura in un’esperienza condivisa dalla comunità scolastica e dalle famiglie – ha dichiarato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Mario Grieco – I ragazzi hanno lavorato con impegno, fantasia e senso di appartenenza, dimostrando quanto la scuola possa contribuire concretamente alla crescita culturale e civile della città. A tutti i partecipanti va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per l’entusiasmo e la qualità delle proposte realizzate”.