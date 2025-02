Premiata la refezione scolastica del Comune di Frosinone

Il prossimo 4 marzo, il Comune di Frosinone riceverà un riconoscimento da parte di Foodinsider, l’associazione che, ogni anno, pubblica l’indagine sui menu scolastici misurando l’equilibrio e la qualità della dieta offerta ai bambini a scuola. Il premio è stato assegnato a Frosinone per la qualità del servizio mensa nelle scuole della città, gestito da Authentica S.p.A., con la seguente motivazione:

“Per aver dimostrato che il cambiamento è possibile quando si sceglie di investire nella qualità della ristorazione scolastica, mettendo al centro la salute dei bambini e la varietà della dieta. Con un balzo straordinario di oltre 90 punti nella classifica Foodinsider, il Comune di Frosinone ha saputo ribaltare il proprio modello di refezione scolastica, adottando un approccio più consapevole e attento ai principi della salute e della nutrizione equilibrata. Per la capacità di ripensare il menù scolastico con una visione innovativa, per il coraggio di sperimentare e migliorare la qualità del cibo e l’equilibrio del menu, conferiamo con grande apprezzamento questo riconoscimento al Comune di Frosinone, con l’auspicio che il suo esempio possa ispirare altre amministrazioni in tutta Italia”.

Secondo il 9° rating dei menu scolastici di Foodinsider, che si basa non solo sulle indicazioni che derivano dalle linee guida della ristorazione scolastica ma recepisce anche le recenti raccomandazioni dell’OMS, Frosinone si è distinta positivamente per la qualità della sua mensa scolastica, guadagnando 94 punti rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Il capoluogo, inoltre, si è posizionato al 22° posto a livello nazionale, con un punteggio di 140 punti.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento, che testimonia il grande lavoro svolto dalla nostra Amministrazione, mediante l’Assessorato alla pubblica istruzione, per garantire ai bambini delle scuole di Frosinone un servizio mensa di qualità, attento alla salute e alla sostenibilità, confermando la sua funzione di vero e proprio momento educativo per i ragazzi – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Il Comune di Frosinone e il gestore si impegnano, quindi, a proseguire su questa strada virtuosa, puntando su un’ulteriore crescita nella classifica nazionale e, soprattutto, a garantire pasti sempre più apprezzati e salutari per gli studenti della città. Continueremo a lavorare con determinazione per mantenere e migliorare ulteriormente questi standard”.

L’assessore Valentina Sementilli ha commentato: “Questo risultato testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale e del gestore Authentica nel garantire pasti sani, gustosi e sostenibili agli studenti. Per l’Amministrazione il tema della qualità del servizio di ristorazione rappresenta una priorità anche in termini di tutela della salute dei nostri ragazzi e di promozione di un’educazione alla sana alimentazione e a sani stili di vita. Siamo felici che la collaborazione con il gestore delle mense, che si è dimostrato un partner più che un semplice fornitore, abbia portato a questo riconoscimento che vogliamo condividere innanzitutto con i nostri giovani utenti e le loro famiglie, oltre che con l’ufficio comunale della pubblica istruzione, a iniziare dal dirigente Andrea Manchi e dalla funzionaria Valeria Saiardi, il cui contributo è stato fondamentale”.

Il servizio di refezione scolastica a Frosinone si distingue per diversi aspetti innovativi, tra cui l’utilizzo di prodotti locali e di filiera corta, con particolare attenzione alla stagionalità e alla tipicità delle produzioni agroalimentari del territorio e l’introduzione della merenda di metà mattina con diverse proposte salutari. Il servizio ha incluso anche la donazione di borracce personalizzate agli alunni per ridurre l’uso della plastica e l’implementazione di progetti educativi come giornate a tema, laboratori e iniziative di sensibilizzazione sul riciclo e la riduzione degli sprechi alimentari.