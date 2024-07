Prefettura UTG di Frosinone, Protocollo d’intesa per il “Controllo di vicinato” con il Comune di Cervaro

Ieri, 11 luglio, presso la sede del Palazzo di Governo, nell’ambito della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, il Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori ha sottoscritto con il Sindaco di Cervaro Ennio Marrocco il Protocollo d’intesa per il “Controllo di vicinato” nel territorio di quel Comune. Il Protocollo si inserisce tra le iniziative finalizzate alla prevenzione e alla sicurezza integrata, attraverso la collaborazione tra amministrazioni statali, enti locali e cittadini, a sostegno dell’azione delle Forze di Polizia, con particolare riferimento alla fenomenologia dei furti in abitazione, dei danneggiamenti nelle proprietà immobiliari e della microcriminalità in generale. L’intesa, nel dare atto che l’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio compete istituzianalmente alle Forze di Polizia, punta a valorizzare il contributo proveniente dai cittadini che, mediante appositi Gruppi di Vicinato, in raccordo con la Polizia locale, potranno svolgere compiti di osservazione riguardo a fatti ed accadimenti relativi alla propia zona di residenza (ad esmpio, passaggi ritenuti sospetti di macchine o di persone, allarmi, rumori) e di comunicazione delle informazioni alle Forze dell’Ordine.

COMUNICATO STAMPA