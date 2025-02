Prefettura UTG di Frosinone – Protocolli d’intesa per il “Controllo di vicinato” con i Comuni di Pontecorvo e Serrone

Nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla sicurezza integrata, promosse nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel pomeriggio di ieri sono stati sottoscritti, dal Prefetto di Frosinone Ernesto Liguori e dai Sindaci dei Comuni di Pontecorvo e Serrone, i Protocolli d’intesa per il “Controllo di vicinato” nei territori dei Comuni sopracitati.

Obiettivo dell’iniziativa è valorizzare la partecipazione sociale, a sostegno dell’attività di prevenzione e di controllo del territorio svolta dalle Forze di Polizia, con particolare riferimento a fenomeni delittuosi quali furti in abitazione, danneggiamenti di proprietà immobiliari e microcriminalità.

L’intesa prevede l’istituzione di Gruppi di vicinato i quali, con il coordinamento della Polizia Locale, svolgeranno compiti di osservazione e di segnalazione di situazioni inusuali o comportamenti sospetti, attraverso canali di comunicazione che assicurino lo scambio informativo tra i componenti del Gruppo ed il loro Coordinatore e tra quest’ultimo e le Forze dell’Ordine.

