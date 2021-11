Prediabete o iperglicemia: i valori da monitorare e l’importanza della dieta

In un caso su quattro può evolversi in diabete vero e proprio: ecco perché è bene correre ai ripari non appena si entra in fase di prediabete.

Prediabete o iperglicemia: due ‘quasi’ sinonimi per indicare una condizione che, se non trattata, può portare al vero e proprio diabete di tipo 2 o alimentare. “Almeno il 25% dei prediabetici diventa diabetico”, avverte il professor Carmine Gazzaruso, docente di Endocrinologia all’Università degli Studi di Milano e responsabile del Servizio di diabetologia, endocrinologia, malattie metaboliche e vascolari e del Centro di Ricerca Clinico dell’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano.

CHE COS’È IL PREDIABETE: LA DIFFERENZA CON IL DIABETE —

Ma in che cosa il prediabete differisce dal diabete? “Il prediabete è una condizione prodotta dalla presenza di glucosio (o zucchero) circolante nel sangue superiore alla norma ma inferiore alla quantità che porta ad una diagnosi di diabete. Come nel caso del diabete, i livelli di glucosio nel sangue, ovvero la glicemia, non sono l’unico indicatore della presenza di questa condizione. Per arrivare ad una diagnosi di diabete così come di prediabete si deve dosare anche l’emoglobina glicata, valore che indica la percentuale di globuli rossi glicati, a cui è attaccato lo zucchero. L’emoglobina glicata fornisce un’idea non solo della glicemia del mattino, a digiuno, ma anche della glicemia post prandiale, dopo i pasti, e riguarda non solo i livelli di glucosio della mattina in cui ci si sottopone al prelievo ematico, ma quelli dei tre mesi precedenti”. E quali sono i valori che ci devono far pensare al prediabete? “La glicemia è normale fino a 99 mg/dl, da 100 a 125 si è in prediabete e oltre 126 si è in diabete. Ricordo che va misurata in almeno due situazioni distinte per avere una diagnosi certa. Per quanto riguarda l’emoglobina glicata, il valore normale è fino a 5,6%, da 5,7% a 6,4% si è in prediabete e oltre il 6,5% si è in diabete”, spiega il professor Gazzaruso.

PREDIABETE O IPERGLICEMIA: I VALORI DA MONITORARE E LE CAUSE —

Come ricorda il professor Gazzaruso, “per ogni due diabetici che sanno di esserlo ce n’è uno che non sa di averlo: per questo i controlli sono fondamentali. Il rischio è di accorgersi di avere il diabete nel momento in cui si ha un infarto o una insufficienza renale”. Il suggerimento del diabetologo è di sottoporsi al controllo del dosaggio dei valori di glicemia ed emoglobina glicata “insieme agli esami di routine, una volta all’anno quando si sono superati i 40 anni e con la stessa frequenza anche prima dei 40 anni se si ha familiarità o fattori di rischio come l’obesità. Inoltre va ricordato che anche l’assunzione prolungata nel tempo di cortisone può provocare il prediabete e il diabete: esiste infatti una forma di diabete, il diabete metasateroideo, dovuto proprio al cortisone. Se si assume un farmaco a base di cortisone la glicemia tende ad abbassarsi al mattino, per alzarsi durante la giornata. Anche per questo è fondamentale controllare anche l’emoglobina glicata, altrimenti si rischia di non avere una diagnosi corretta”.

I SINTOMI E LE CONSEGUENZE DEL PREDIABETE —

L’importanza dei controlli e della prevenzione è data anche dal fatto che, spiega il professor Gazzaruso, “il prediabete, come il diabete leggero, non dà alcun sintomo: quando si verificano situazioni di poliuria (ovvero di aumento della diuresi) o di polidipsia (ovvero di aumento della sete) si ha già un diabete scompensato. Per questo è importante sottoporsi a controlli regolari. Un prediabete non trattato, infatti, in un caso su quattro porta al vero e proprio diabete, che è una patologia associata a complicanze macro e microvascolari. Nel caso del prediabete i rischi aumentati riguardano la sfera del macrocircolo, non quella del microcircolo: quindi non si hanno i particolari rischi per l’occhio e la vista dati dal diabete, ma si corrono i medesimi rischi per quanto riguarda il cuore, il cervello e gli arti, con possibilità aumentate di infarto, ictus e amputazioni. Del resto si dice che nel diabete l’infarto è precoce proprio perché non va considerato solo il periodo in cui si ha avuto un diabete conclamato, ma anche gli anni di prediabete”.

COME SCONFIGGERE IL PREDIABETE: DIETA E ATTIVITÀ FISICA —

Proprio come nel caso del diabete, due sono i fulcri per la prevenzione ed il trattamento del prediabete: dieta e attività fisica. “Dimagrire è fondamentale. Anche nel caso in cui si arrivi alla prescrizione di una terapia a base di metformina o acarbosio (ad oggi non autorizzata per il trattamento del prediabete ma solo per quello del diabete) la dieta e l’attività fisica sono essenziali. Come nel caso del diabete, si può seguire per un primo periodo la dieta chetogenica o il digiuno intermittente, per perdere peso, e poi seguire la dieta mediterranea per il mantenimento del peso corporeo raggiunto. Occorre ricordare che per dieta mediterranea si intende la dieta mediterranea delle origini, ricca non di farine raffinate ma di verdura, frutta, legumi, cereali integrali, pesce, frutta secca e olio extravergine d’oliva. La dieta mediterranea peraltro è ottima per evitare che si arrivi al prediabete. Volendo, poi, ci sono anche dei nutraceutici come la berberina e il cromo che possono migliorare in parte la sensibilità insulinica. Ma eliminare il grasso in eccesso è necessario per arrivare alla remissione del prediabete e non far sì che si trasformi in diabete”, ribadisce il professor Gazzaruso.

Fonte gazzetta.it – foto archivio