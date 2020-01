Si stava esercitando insieme ad altri colleghi sul monte Rosso di Vertosan a 2.940 metri quando è precipitato per circa 150 metri in un crepaccio. Marco Muschini 42 anni, era in servizio presso la stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza a Courmayer. Originaio di Arcinazzo, lascia moglie e una figlia. Il giovane finanziere è stato immediatamente soccorso, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

