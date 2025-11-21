Precipita dalla finestra della scuola, 13enne elitrasportata

Momenti di grande paura questa mattina in una scuola media di Paliano, dove una studentessa di tredici anni è precipitata dalla finestra di un’aula.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe aperto improvvisamente l’infisso durante la lezione, cadendo dal primo piano da un’altezza di diversi metri. Al momento, i Carabinieri della Compagnia di Anagni stanno indagando per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

La studentessa, cosciente al momento dei soccorsi, ha riportato traumi alla schiena e alla testa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure. Considerata la gravità delle ferite, è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza, che ha trasferito la ragazza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è stata affidata alle cure dei medici.I Carabinieri hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

