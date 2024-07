Precipita dal tetto e resta infilzato in una cancellata: l’orribile morte di Ermanno

Una terribile tragedia ha sconvolto in mattinata la comunità di Brivio (Lecco), un uomo è precipitato dal tetto di un’abitazione ed è morto infilzato su una cancellata sottostante. Inutili i soccorsi che non hanno potuto salvare in alcun modo l’uomo.Nella mattina di oggi, mercoledì 17 luglio, l’83enne Ermanno Galbusera si trovava sul tetto di una casa in campagna di via Campanile probabilmente per dei lavori di manutenzione in seguito ai danni provocati da un recente temporale; a un certo punto ha perso l’equilibrio ed è caduto per circa 7 metri.

I soccorsi

Subito sono stati allertati i soccorsi: sono intervenute intorno alle ore 10:40 automedica, autoinfermieristica e ambulanza, che al loro arrivo hanno constatato l’avvenuto decesso sul colpo dell’uomo. Sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco e carabinieri che hanno provveduto a chiarificare la dinamica dell’incidente. Fonte leggo.it – foto archivio