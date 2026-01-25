Precipita dal balcone una donna di 40 anni: è grave. Era diventata mamma da poco

Dramma alla periferia di Cassino, dove una donna di quarant’anni è precipitata dal balcone della propria abitazione. L’episodio si è verificato in circostanze che restano ancora da chiarire ed è al vaglio della Polizia di Stato, intervenuta sul posto per avviare gli accertamenti del caso.La caduta, da diversi metri, ha provocato ferite gravissime. La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Dopo una prima valutazione clinica, considerata la gravità del quadro, i sanitari hanno disposto il trasferimento immediato in elicottero in una struttura ospedaliera di Roma. La prognosi resta riservata e le condizioni della donna sono definite critiche. Un dettaglio che ha profondamente colpito la comunità locale è che la quarantenne era diventata mamma da poco tempo. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, mentre a Cassino cresce l’apprensione in attesa di notizie sulle sue condizioni di salute. Foto archivio

