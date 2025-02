Precipita dal balcone mentre fa le pulizie: Claudia muore sul colpo, aveva 51 anni

Un passo falso, poi la tragedia. Una donna di 51 anni stava facendo le pulizie in casa, nel quartiere San Paolo di Torino, ed era salita su una scala per rimettere apposto le tende alle finestre quando ha perso l’equilibrio, è scivolata ed è caduta. Claudia Udrescu è morta sul colpo. La 51enne, di origine romena, ha perso la vita questa mattina, 2 febbraio, intorno alle 11.30, in un condominio in via Mattie 14. Come riporta Repubblica, la donna era in cima a una scala per sistemare le tende quando è caduta. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia sbattuto la testa contro la balaustra. L’allarme è stato dato dal compagno, che in quel momento si trovava in casa con lei. (LEGGO) – Foto archivio

