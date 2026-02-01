Precipita dal balcone e muore giovane di 18 anni

Tragedia all’alba a Cassino, dove una giovane di appena 18 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione. Il corpo senza vita della ragazza è stato rinvenuto intorno alle 7.30 nel cortile condominiale delle case popolari di via San Marco.

Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La ragazza viveva nello stabile insieme alla madre.

La notizia si è rapidamente diffusa nel quartiere, gettando nello sconforto residenti e conoscenti. Un risveglio drammatico per la comunità, profondamente colpita da una vicenda che ha lasciato tutti sotto shock.

Le autorità competenti stanno seguendo la vicenda con la massima attenzione, mentre la città di Cassino si stringe nel silenzio e nel rispetto attorno alla famiglia della giovane, colpita da un dolore immenso. Una tragedia che riporta alla luce il tema delle fragilità personali, spesso vissute lontano dai riflettori e nel più profondo silenzio.

Foto archivio

