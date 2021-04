E’ precipitata dal balcone della sua abitazione a Ceprano, è successo questa mattina intorno alle 8 in via San Magno. Una ragazza di 15 anni è caduta dal balcone della sua camera dal primo piano,la giovane era sola in quel momento a casa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri. Viste le ferite riportate, la 15enne è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

