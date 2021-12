E’ precipitato dal balcone della propria abitazione, il giovane 25enne è deceduto subito dopo l’arrivo in ospedale. La tragedia è avvenuta questa mattina poco dopo le 10, in via Friuli nel quartiere Ellera a Viterbo.Il ragazzo in quel momento si trovava solo in casa e aveva chiuso dall’interno la porta dell’appartamento e i vigili del fuoco sono dovuti entrare con l’autoscala. Sul posto oltre i sanitari si sono recate le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto.

foto archivio