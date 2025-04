Precetto Pasquale nella chiesa Sant’Andrea per i Carabinieri della Compagnia di Anagni

Ha avuto luogo nella mattinata di lunedì, il Precetto Pasquale dei Carabinieri di Anagni. La cerimonia religiosa è stata officiata dal Cappellano Militare del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri, Don Eugenio Campini, nella chiesa Sant’Andrea di Anagni, una delle più antiche della Città dei Papi.

I Carabinieri della Compagnia di Anagni unitamente ai colleghi dell’Arma in congedo e dell’Associazione Nazionale Carabinieri e loro familiari, hanno partecipato alla celebrazione eucaristica e hanno colto l’occasione per uno scambio sincero di auguri in vista della Santa Pasqua. Il cappellano, ringraziando tutti i presenti per la partecipazione e formulando gli auguri a tutti da estendere alle rispettive famiglie per le prossime festività pasquali, ha evidenziato la necessità di trovare il tempo di riflettere su quanto sta accadendo nel mondo dedicando un pensiero per l’operato quotidiano dei Carabinieri svolto al servizio dei cittadini, a tutela della legalità e della giustizia, per il mantenimento della pace su cui si impronta l’agire di ciascun cristiano. Per tutti i partecipanti è stata un’importante e significativa occasione d’incontro e di riflessione sui valori della vita che permeano la professione del Carabiniere e in particolar modo sul valore della Patria che uomini e donne in uniforme rappresentano. Al termine della cerimonia religiosa è stata letta la “Preghiera del Carabiniere”, sempre rivolta alla Virgo Fidelis speranza di pace, recitata anche in memoria dei colleghi caduti durante il loro servizio.