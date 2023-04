PRE SEASON TESTING 2023 per il Team M&E MOTORSPORT

Si è svolta ieri a Magione la prima uscita della Stagione per il Team M & E MOTORSPORT e il suo Centauro Edoardo Rea.

Positivo è stato il feedback del pilota Edoardo Rea.Con oltre 60 giri all’attivo, in questa giornata, ha tratto le conclusioni su questo test: ” sono molto soddisfatto del lavoro svolto oggi. Pensavo di non trovare subito il feeling con la moto ed invece sono riuscito a riprendere i miei tempi. Senza esagerare e prendere rischi inutili ho potuto apprezzare il buon lavoro svolto dai ragazzi della ATRricci. In conclusione sono molto soddisfatto.”

Nella prossima settimana si svolgerà una seconda sessione di allenamento nel circuito del Sagittario.

Dopo quest’altra sessione di test saremo pronti ad affrontare il CIVS 2023.

Vi ricordiamo inoltre per quanti fossero interessati che sabato 8/4 alle ore 17.30, presso il bar la stazione (Isola del Liri), saranno presentati ufficialmente i nuovi sponsor e partner di questo 2023.

COMUNICATO STAMPA