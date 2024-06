Prc-Se Circolo “5 Aprile” Ceccano, finalmente i cittadini si svegliano

I cittadini si indignano e appendono striscioni al campetto Protani: era ora!!

Alcune precisazioni: il campetto fino al 2017 era vivo, vegeto e funzionante, poi è stato abbandonato..chi amministrava nel 2017? Caligiore & friends!

Durante il periodo delle elezioni comunali del 2020 una candidata della Lega pubblicò un video denunciando lo schifoso stato del campetto, accusando la precedente amministrazione (quindi Caligiore&friends) di averlo abbandonato…il video fu presto tolto dal web! Nel giugno 2023 arrivo’ la nostra prima denuncia pubblica..nessuna risposta, né dai cittadini né dagli amministratori! Ad ottobre 2023 arrivò la nostra seconda denuncia pubblica, alla quale risposero alcuni cittadini accusandoci di strumentalizzare il fatto che dei ragazzi stessero pulendo il campetto per poterci giocare! A questo si aggiunga che abbiamo pubblicato una lettera aperta e lanciato una conseguente petizione per chiedere a tutta l’amministrazione di rinunciare all’aumento delle indennità di funzione e di destinarne i ricavi anche al campetto Protani,nessuno ci ha risposto, né da una parte né dall’altra. Ora, finalmente, non siamo più soli a denunciare l’abbandono del campetto! E diciamo chiaramente che NOI non siamo la sinistra che viene nominata nello striscione. Chi va condannato senza se e senza ma è l’operato dell’amministrazione Caligiore tutta, che si ricorda del quartiere Di Vittorio solo quando ci solo le elezioni e cerca di raccattare voti, anche con metodi discutibili. Chi va condannato è chi, nel tempo, ha talmente sfiduciato le cittadine e i cittadini con il suo operato da portarli a credere che i partiti e i politici sono tutti uguali. Chi va condannato è chi, dell’Amministrazione,scrive su facebook molto candidamente che non ci sono soldi per il campetto Protani ..e poi per sagre e porchette di soldi se ne trovano a iosa! Noi il campetto lo abbiamo ben presente al massimo della sua funzionalità, sportiva e ludico-sociale, e a quei fasti vorremmo riconsegnarlo al quartiere e all’intera Ceccano. Questo è uno dei punti programmatici che, di concerto con il collettivo Ceccano2030, stiamo contribuendo a scrivere insieme a quante e quanti , indignati per l’abbandono in cui versa l’intero quartiere, vorranno parteciparvi.

Per il circolo “5Aprile” il Segretario Luigi Mingarelli

COMUNICATO STAMPA