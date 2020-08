PRC Federazione di Frosinone e Circolo Area nord Provinciale.”I sovranisti della nostra provincia fanno ridere i polli!

Ebbene si, purtroppo il desiderio di tornare al medioevo da parte dei sovranisti della nostra provincia è troppo forte!Non possiamo che esprimere sdegno rispetto a quanto avvenuto ad Anagni in un’iniziatica “culturale” finanziata e patrocinata dall’Amministrazione Comunale Natalia, dove sono andati in scena due personaggi in cerca di autore che come “alti temi culturali” dibattuti nella serata, sono stati l’odio verso l’altro ed in particolare gli omosessuali (sostenendo addirittura che chi lo è sarebbe affetto da una grave patologia), l’odio contro il papa e contro una parte della chiesa, invocando addirittura presunti complotti contro l’umanità. Questi sono temi da medioevo, che la società moderna dovrebbe aver superato in meglio, l’omosessualità non è affatto una patologia , è un modo normale di essere in un mondo libero e civile. La religione dovrebbe essere anch’essa un modo libero e civile di vivere, di tolleranza e di rispetto, di laicità e di inclusione, e non un ritorno di roghi e della santa inquisizione!In un periodo segnato dagli effetti negativi apportati dalla pandemia, dove per molte famiglie è dura anche sopravvivere, il Comune di Anagni non ha altro da fare che finanziare e patrocinare con fondi pubblici, eventi che di culturale non hanno proprio nulla a che fare.Lo stesso accade a Fiuggi, dove il Sindaco (affiancato da 4 noti esponenti provinciali della Lega che siedono in Regione ed in Palamento), non ha null’altro da fare che incolpare gli immigrati della grave crisi turistica che da molto tempo stà affrontando la Città, e che si è purtroppo aggravata con la pandemia.care Cittadine cari Cittadini di Fiuggi, la colpa dei mancati turisti e della grave crisi che si respira in città, è della Politica, che da troppi anni si disinteressa della Città e del territorio, e per questo, i colpevoli si assumano le proprie responsabilità, non facciano a scaricabarile.Dimostrazione è che l’attuale Amministrazione Baccarini, stà di fatto privatizzando ATF, vendendo ai privati un bene pubblico, che invece dovrebbe essere rilanciato per far si che la città di Fiuggi possa tornare agli antichi splendori. Questo bisogna fare subito per Fiuggi, e i consiglieri regionali e i deputati della Lega, a posto di ragliare alla luna, dovrebbero impegnarsi per portare finanziamenti pubblici atti a fare investimenti per le terme e per il turismo, gli immigrati non c’entrano nulla, servono solo a spostare l’attenzione.Noi ci opponiamo fermamente a questi indegni modi di fare becera e bassa propaganda, dove al centro c’è sempre l’odio verso qualcuno e qualcosa, che hanno come unico fine lo scatenarsi della guerra tra i poveri, terreno fertile a disposizione dell’odierna destra sovranista e razzista, che di professione soffia sul fuoco senza avere altri temi di cui parlare e discutere.E’ evidente, che i sovranisti della nostra provincia (campioni mondiali della categoria), fanno prorio ridere i polli, in tutto e per tutto!

Federazione Provinciale di Frosinone

Circolo Intercomunale di Anagni e Area Nord Provinciale

comunicato stampa