PRC di Sora in ricordo della memoria dei Martiri di via Ponte Olmo

Il 27 Maggio 1944 i soldati della Wehrmacht in ritirata dalla linea del fronte di Cassino, passarono per Sora in via Ponte Olmo e non esistarono a sterminare la famiglia La Posta colpevole di opporre resistenza al tentativo di violenza perpetrato nei confronti delle giovani Elena e Maria Grazia, di 18 e 16 anni. Giuseppe La Posta e Giulia Gemmiti, padre e madre delle due giovani, furono fucilati senza indugi insieme alle figlie dalle truppe naziste quello stesso giorno. A nessuno era consentito resistere e difendersi dai soprusi della violenza criminale che era marchio distintivo della follia nazifascista. Per troppo tempo si è rischiato di perdere il ricordo di questa drammatica vicenda, e solo da pochi anni grazie all’ impegno di chi si è preoccupato di preservare la memoria collettiva della nostra città questa storia è tornata alla ribalta e abbiamo un parco dedicato al ricordo di questa famiglia che ha pagato un tributo di sangue altissimo. Riteniamo un dovere civico e morale di tutte/i mantenere vivi questi ricordi, perché un paese senza memoria è un paese senza futuro.

