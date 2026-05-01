Prato di Campoli, pubblicato l’avviso per l’assegnazione temporanea di chioschi e posteggi ambulanti per la stagione estiva 2026

Il Comune di Veroli ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto agli operatori commerciali per il rilascio di autorizzazioni all’uso temporaneo di spazi destinati ad attività di somministrazione e vendita a Prato di Campoli, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2026. L’avviso prevede l’assegnazione di due chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, uno per la vendita di prodotti tipici locali e tre posteggi ambulanti dedicati alle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La selezione avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con criterio dell’offerta economica al rialzo rispetto alle basi d’asta stabilite. Il termine per la presentazione delle domande, a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, è fissato alle ore 12.00 di venerdì 15 maggio 2026. “Questo avviso si colloca all’interno di un lavoro portato avanti nel tempo su Prato di Campoli – dichiara il Sindaco Germano Caperna – che ha visto negli anni un’attenzione costante alla sua valorizzazione. Un percorso che ha preso forma anche attraverso la realizzazione del Parco Avventura, oggi interessato da un intervento di ampliamento che ne rafforza l’attrattività e la fruizione specie per i più piccoli. In questo quadro, l’organizzazione dei servizi definisce il modo in cui questi luoghi vengono vissuti, mantenendo equilibrio tra accoglienza e tutela”. “L’avviso interviene in modo puntuale sull’organizzazione dell’offerta a Prato di Campoli – sottolinea l’Assessore al Commercio, Francesca Cerquozzi –. Stabilire con chiarezza tipologie di attività significa garantire regole certe per gli operatori, valorizzare le produzioni locali e offrire a cittadini e visitatori un’esperienza più ordinata e di qualità. È un passaggio importante per sostenere la crescita di Prato di Campoli in modo consapevole e sostenibile” “L’obiettivo è accompagnare la stagione estiva con una presenza ordinata e coerente– aggiunge l’Assessore all’Ambiente, Gianclaudio Diamanti –. Parliamo di un’area di grande valore naturalistico che richiede cura nella gestione degli spazi e nella qualità complessiva dei servizi predisposti”. La modulistica, i requisiti richiesti e tutti i dettagli dell’avviso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Veroli.