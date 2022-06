Pranzo a sorpresa: al Bosco di Paliano gastronomia e magia

Sotto l’ombra delle querce, un pranzo domenicale a sorpresa. Sabato e domenica entrata gratuita al Bosco vicino Roma

Gastronomia e magia protagoniste sabato e domenica al Bosco di Paliano, tra Roma e Napoli. L’oasi verde e ombrosa sabato e domenica sarà per tutti a ingresso gratuito, offerto dal centro distribuzione Amazon di Colleferro. L’area inserita nel Monumento Naturale Selva di Paliano e Mola di Piscoli dedica i due giorni di fresco alle attività per bambini e alla gastronomia.

La cucina della tradizione e il Mago Dadà

Un punto ristoro attivo da sabato accanto all’area barbecue e, domenica, un pranzo con menù a sorpresa, preparato da uno chef di Serrone, accompagnato dal vino cesanese, saranno le novità del week-end. Per i bambini tante attività in programma già da sabato. Ci sarà una lezione didattico-dimostrativa sui rapaci, con il volo della Poiana di Harris, laboratori di apicoltura pratici alla scoperta delle api, il tiro con l’arco, le passeggiate a cavallo e il “jumping”, tappeti elastici per il divertimento di tutti. Per i più piccoli, inoltre, domenica mattina si esibirà il Mago Dadà, che con i suoi incantesimi sorprenderà il pubblico.

