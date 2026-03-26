Pranzo a base di funghi finisce in ospedale: sei persone intossicate, paura a Pontecorvo

Un pranzo tra amici si è trasformato in un improvviso allarme sanitario. Sei persone residenti a Pontecorvo sono finite al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino dopo aver consumato funghi durante un pasto in un’abitazione privata.

Attorno al tavolo erano seduti in sette, ma poco dopo il pranzo sei commensali hanno iniziato ad avvertire i primi sintomi di malessere. Inizialmente si è trattato di disturbi lievi, ma nel giro di poco tempo le condizioni sono peggiorate, rendendo necessario il trasferimento in ospedale.

I sanitari del Santa Scolastica di Cassino hanno preso in carico i pazienti sottoponendoli alle terapie previste nei casi di sospetta intossicazione alimentare. Dopo gli accertamenti e le cure necessarie, i sei sono rimasti ricoverati per circa due giorni sotto osservazione medica.

Dai primi riscontri sarebbe emersa la possibile tossicità dei funghi consumati durante il pranzo, circostanza che avrebbe provocato il malore collettivo. Fortunatamente, le condizioni dei pazienti sono in miglioramento e non sarebbero emerse complicazioni gravi.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati al consumo di funghi non controllati, soprattutto quando non vengono sottoposti alla verifica degli esperti micologi delle Asl. Una semplice leggerezza può infatti trasformare un momento di convivialità in un’emergenza sanitaria.