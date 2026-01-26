PR FESR 2021–2027, incontro in Regione Lazio: confermate le progettualità strategiche per Frosinone

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, congiuntamente al Segretario Comunale dr. Mauro Andreone ed al Dirigente LL.PP Ing. Ivano Petrillo, ha incontrato in Regione Lazio l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione On. Roberta Angelilli ed il Dr. Massimiliano Pacifico, Dirigente dell’Area “Programmazione e attuazione del Programma Operativo FESR Lazio, assistenza all’Autorità di Gestione del POR FESR” della Direzione Regionale “Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca”.L’incontro ha avuto l’obiettivo di fare il punto sullo stato di avanzamento delle progettualità già finanziate e avviate nell’ambito del PR FESR 2021–2027, confermandone integralmente l’impianto, le finalità e il cronoprogramma.

Particolare attenzione è stata riservata al Parco del Fiume Cosa, che rappresenta un passaggio storico per la città di Frosinone.

Il fiume, che per secoli ha segnato la nascita e lo sviluppo del territorio urbano – costituendo una risorsa naturale, produttiva e identitaria – è stato progressivamente marginalizzato nel corso del Novecento, fino a diventare un elemento separato dalla vita quotidiana della città; con questa progettualità il Fiume Cosa ritorna ad essere protagonista della visione urbanistica dell’Amministrazione Mastrangeli e si avvia per la prima volta un disegno organico di recupero, tutela e restituzione del Fiume Cosa alla comunità, trasformandolo da margine urbano a infrastruttura verde centrale, capace di connettere quartieri, parchi, percorsi storici e spazi di socialità.

Nel corso del confronto è stata confermata la validità strategica dei dieci progetti che stanno accompagnando il processo di trasformazione urbana della città di Frosinone, articolati come segue:

• Parco delle Sorgenti, intervento di rigenerazione ambientale e valorizzazione dell’area naturalistica e storico-archeologica della zona De Matthaeis;

• Greenway ciclopedonale di collegamento tra il Parco Matusa e il Parco delle Sorgenti;

• Percorsi pedonali naturalistici di connessione tra la parte alta e la parte bassa della città e le aree fluviali;

• Valorizzazione dell’area di Ponte del Rio, dell’antica Via Latina e delle terme romane di epoca imperiale;

• Riqualificazione della “Porta del Cosa” nell’area del fontanile di Fontanelle;

• Parcheggio di interscambio in via Refice – area Piazza Pertini, con circa 150 posti auto;

• Parcheggio di interscambio in via Maria, all’ingresso della città, con circa 180 posti auto;

• Potenziamento della mobilità sostenibile, attraverso l’acquisto di otto autobus elettrici;

• Interventi di digitalizzazione e infrastrutturazione smart a supporto dei servizi urbani;

• Azioni integrate di riqualificazione urbana e ambientale, coerenti con la strategia complessiva del PR FESR.

“L’incontro – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – ha rappresentato un momento importante di conferma e di rafforzamento del lavoro già avviato ottenendo una piena validazione di un disegno complessivo che la Regione Lazio segue con attenzione. Il Parco del Fiume Cosa, in particolare, segna una svolta storica: dopo decenni, in cui il tema è rimasto nella sfera dei sogni, oggi si passa finalmente a una fase concreta e operativa. Un ringraziamento intendo offrirlo all’Assessore On. Roberta Angelilli ed ai Suoi uffici per il proprio sostegno alle iniziative in corso, riconoscendo il valore di una programmazione coerente e strutturata, capace di incidere in modo concreto sulla qualità urbana, ambientale e sociale del Capoluogo.”

L’Amministrazione Mastrangeli prosegue dunque nel percorso già avviato, in costante dialogo con la Regione, per garantire la piena attuazione degli interventi finanziati e il rispetto degli obiettivi fissati dal PR FESR 2021–2027, nell’interesse della Città e dei Cittadini di Frosinone.