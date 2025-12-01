PONTECORVO, MINACCE E PAURA IN CONDOMINIO: 41ENNE ALLONTANATO SU RICHIESTA DELLA PROCURA DI CASSINO

Una coppia, lui di 42 anni e lei di 38 anni, si è presentata nei giorni scorsi presso la Stazione dei Carabinieri di Pontecorvo per denunciare una serie di atti persecutori subiti da un vicino di casa, un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona e la famiglia. Secondo quanto riferito, le condotte persecutorie andavano avanti da tempo: comportamenti vessatori, minacce ripetute e pressioni psicologiche tali da provocare un costante stato di ansia. L’episodio più grave si sarebbe verificato di recente, quando l’uomo avrebbe rivolto minacce di morte alla coppia mentre si trovava all’esterno della loro abitazione. Sulla base delle risultanze investigative fornite dai Carabinieri, la Procura della Repubblica di Cassino ha richiesto una misura cautelare nei confronti del 41enne. Il Tribunale – Ufficio GIP di Cassino ha quindi disposto il divieto di dimora nel Comune di Pontecorvo, provvedimento che è stato eseguito nei giorni successivi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe inoltre lasciato intendere, in più occasioni, la possibilità di aizzare contro i vicini il proprio cane di grossa taglia, alimentando ulteriormente un clima di paura. La situazione sarebbe diventata talmente difficile da indurre la donna e la figlia minore a trasferirsi temporaneamente altrove, mentre l’uomo – affetto da una invalidità del 75% – continuava a subire molestie e intimidazioni. I Carabinieri ribadiscono che la vicenda resta monitorata e che la tutela delle persone coinvolte rimane una priorità.

Correlati