PPE Doganella di Ninfa: in visione la proposta di Piano e osservazioni entro il 21 ottobre

Riprende il cammino del Piano Particolareggiato Esecutivo di Doganella di Ninfa.

Il Comune di Cisterna di Latina ha emesso un avviso pubblico per rendere noto che da oggi e fino al 21 ottobre sono consultabili la proposta di Piano, il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del PPE di Doganella di Ninfa.