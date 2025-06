Povertà educativa, Quadrini: “Scuola, istituzioni e territori uniti per costruire futuro”

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato al convegno “Educare senza barriere” al Senato, portando i saluti della Provincia e del suo Presidente, Luca Di Stefano, e rilanciando il ruolo delle autonomie locali nella lotta alla povertà educativa.

Nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, sede del Senato della Repubblica, si è tenuto in mattinata il convegno “Educare senza barriere: strategie per contrastare la povertà educativa nella scuola pubblica”, promosso su iniziativa della Senatrice Giovanna Petrenga, in collaborazione con FANCEL e la Fondazione Bonifacio VIII.

L’incontro ha riunito esponenti delle istituzioni, del mondo accademico, dell’impresa e della scuola per discutere di strumenti concreti contro il fenomeno crescente della povertà educativa, soprattutto nelle aree periferiche e fragili del Paese.

Tra gli interventi istituzionali, anche quello del Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato i saluti del Presidente della Provincia , Luca Di Stefano, e ribadito l’impegno dell’ente nel promuovere politiche a favore dei giovani e del diritto allo studio. “La scuola deve tornare ad essere un luogo di opportunità reale per tutti. La povertà educativa non è solo una mancanza di mezzi, ma anche di visione e di reti territoriali solide – ha dichiarato Quadrini –. Come Provincia siamo impegnati a rafforzare il dialogo tra enti locali, istituti scolastici, famiglie e mondo del lavoro. Serve un’azione coordinata per colmare le distanze e restituire ai giovani il diritto a un futuro dignitoso, senza barriere sociali o geografiche”. Il Presidente Quadrini ha inoltre voluto esprimere pubblicamente i suoi ringraziamenti alla Senatrice Giovanna Petrenga per aver promosso un’iniziativa di così alto valore sociale e istituzionale, e alla Prof.ssa Anna Marsili, Presidente della Fondazione Bonifacio VIII, per il costante impegno nel campo della formazione e dell’educazione.

Il convegno è stato moderato dal professor Giuseppe Russo dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dopo i saluti istituzionali di senatori, amministratori e rappresentanti di enti pubblici, si è svolta una tavola rotonda incentrata su orientamento scolastico, relazioni scuola-territorio e contrasto alle disuguaglianze.