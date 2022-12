Poveri sottili, Ceccano vestire la maglia nera, Piroli e Querqui: “chiediamo all’Amministrazione concretezza”

Alla luce dei dati pubblicati sulle polveri sottili, che ancora una volta vedono Ceccano vestire la maglia nera in provincia, abbiamo presentato una interrogazione in data 16 novembre, insieme ai colleghi della minoranza De Santis. di Pofi e Corsi.

Nell’interrogazione abbiamo chiesto all’Amministrazione le misure urgenti e quelle strutturali messe in campo per ridurre l’inquinamento da PM10, le azioni che sono in atto per garantire che gli impianti di riscaldamento domestici siano a norma con quanto previsto dalla normativa vigente e le azioni che l’Amministrazione intende promuovere a livello regionale ed interregionale.

Dopo gli slogan e le dichiarazioni di facciata, chiediamo all’Amministrazione concretezza e, soprattutto, risposte chiare per i cittadini, fortemente colpiti dalla questione inquinamento da polveri sottili.

In considerazione dell’urgenza della questione, anche per gli effetti negativi causati dalle polveri sottili sulla salute della popolazione, ci auguriamo di poterla discutere in consiglio comunale quanto prima, per avere le risposte attese.

I consiglieri comunali Emanuela Piroli e Andrea Querqui (Il Coraggio di Cambiare)

COMUNICATO STAMPA