Potenziamento sanitario negli Ospedali SS. Trinità di Sora e Santa Scolastica di Cassino: il programma

L’azione di riorganizzazione della sanità locale in corso nella Provincia di Frosinone vede oggi una nuova fase con la piattaforma diagnostica rinnovata, il potenziamento dell’offerta sanitaria per garantire l’eccellenza sanitaria ai nostri cittadini utenti, per l’Area SUD, negli Ospedali SS. Trinità di Sora e Santa Scolastica di Cassino.

Giovedì 27 maggio alle ore 10.30, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, e la Direttrice generale ASL, Pierpaola D’Alessandro, inaugurano la Risonanza Magnetica e l’Acceleratore all’Ospedale SS: Trinità di Sora; la nuova risonanza e la TAC a 128 strati e la nuova audiometria pediatrica all’Ospedale Santa Scolastica di Cassino e il nuovo hub vaccinale Stellantis a Piedimonte San Germano.

PROGRAMMA

09.30-10.30 – SORA Ospedale SS. Trinità

Nuovo Polo oncologico

Risonanza Magnetica e Acceleratore

11.00-11.45 – CASSINO Ospedale Santa Scolastica

Risonanza Magnetica e TAC

Nuova audiometria pediatrica

12.15 – PIEDIMONTE SAN GERMANO

Inaugurazione hub vaccinale Stellantis

COMUNICATO STAMPA