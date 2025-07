Potenziamento delle strutture sanitarie della provincia di Frosinone, Cisl Fp, Cuozzo: «Bene gli investimenti, ma servono anche risorse umane»

La Cisl Funzione Pubblica di Frosinone accoglie con interesse e spirito costruttivo le notizie riguardanti i nuovi investimenti destinati al potenziamento delle strutture sanitarie nel territorio provinciale, così come annunciato dalla Regione Lazio e dalla dirigenza delle Asl.

«Il piano, che prevede significativi interventi infrastrutturali, rappresenta un passo importante per il rilancio del sistema sanitario locale e per garantire standard di assistenza adeguati alla cittadinanza – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Salutiamo con favore ogni investimento strutturale finalizzato a migliorare l’offerta sanitaria sul territorio, perché rappresenta un segnale concreto di attenzione per le esigenze della comunità. Tuttavia, non possiamo prescindere da una riflessione sulla dotazione organica del personale: è fondamentale che a nuovi edifici e tecnologie corrispondano anche adeguati investimenti in risorse umane. La qualità dell’assistenza non può prescindere dalla presenza di professionisti in numero sufficiente per far fronte alle esigenze dei reparti e dei servizi. Modernizzare è necessario, ma garantire la piena operatività attraverso personale sufficiente lo è ancora di più. Non c’è struttura efficiente senza lavoratori garantiti. La Cisl Fp continuerà a vigilare affinché il processo di potenziamento della sanità pubblica sia davvero completo e inclusivo, sostenendo ogni iniziativa utile a tutelare sia i diritti dei cittadini che quelli degli operatori del settore».

