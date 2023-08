Potenziamento controlli strade Ferragosto, Gianluca Quadrini: “la Polizia Provinciale sarà impegnata per garantire la massima sicurezza.”

“I giorni a venire saranno di grande traffico”, asserisce in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale, delegato alla Polizia Provinciale e Delegato alle Politiche della Sicurezza, Anci Lazio, che oltre a ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro di monitoraggio sulle nostre strade conferma la presenza della Provinciale impegnata a garantire la massima sicurezza dei cittadini.

“In previsione del sensibile incremento di viaggiatori, previsto per il periodo di ferragosto, con il consequenziale aumento del traffico veicolare, in qualità di delegato alla Polizia Provinciale e alle politiche di sicurezza, Anci Lazio, mi sono attivato affinchè si predisponga un potenziamento dei controlli e del monitoraggio sulle strade della nostra Provincia. In particolare la Provinciale fornirà il giusto supporto alle Forze di polizia, per garantire che le diverse manifestazioni possano tenersi senza determinare criticità per le persone e che vengano rispettate dagli automobilisti le norme previste dal codice della strada che consentono di viaggiare sicuri.”

“Mi preme sottolineare lo straordinario lavoro delle forze dell’ordine – conclude Quadrini – e per questo voglio ringraziare tutti gli uomini e le donne impegnati in questi giorni, seppur di festa, per tutelare le nostre comunità e tutti noi cittadini. Invito pertanto gli automobilisti alla cautela, a non sottovalutare i pericoli e ad adottare buone abitudini alla giuda. ”

COMUNICATO STAMPA